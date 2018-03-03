Введите ваш ник на сайте
Материалы

Монако - Бордо

02.03.2018, Пятница, 22:45 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Трансляция: МАТЧ! Футбол 1 Франция. Лига 1, 28 тур Монако - Бордо
Франция. Лига 1 (2017/2018)
11 тур
28 октября, суббота 18:00 Бордо 0:2 Монако
Франция. Лига 1 (2016/2017)
29 тур
11 марта, суббота 18:45 Монако 2:1 Бордо
17 тур
10 декабря, суббота 19:30 Бордо 0:4 Монако
Франция. Лига 1 (2015/2016)
32 тур
1 апреля, пятница 21:30 Монако 1:2 Бордо
13 тур
8 ноября, воскресенье 23:00 Бордо 3:1 Монако
Франция. Кубок лиги (2015/2016)
1/8 финала
16 декабря, среда 19:00 Бордо 3:0 Монако
Франция. Лига 1 (2014/2015)
20 тур
11 января, воскресенье 23:00 Монако 0:0 Бордо
2 тур
17 августа, воскресенье 23:00 Бордо 4:1 Монако
Франция. Лига 1 (2013/2014)
38 тур
17 мая, суббота 23:00 Монако 1:1 Бордо
1 тур
10 августа, суббота 23:00 Бордо 0:2 Монако
Франция. Лига 1 (2010/2011)
27 тур
13 марта, воскресенье 19:00 Бордо 0:1 Монако
11 тур
2 ноября, вторник 21:00 Монако 2:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2009/2010)
28 тур
13 марта, суббота 21:00 Монако 0:0 Бордо
12 тур
31 октября, суббота 21:00 Бордо 1:0 Монако
Франция. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
10 февраля, среда 22:45 Бордо 0:2 Монако
Франция. Лига 1 (2008/2009)
37 тур
23 мая, суббота 23:00 Бордо 1:0 Монако
19 тур
21 декабря, воскресенье 23:00 Монако 3:4 Бордо
Франция. Лига 1 (2007/2008)
25 тур
17 февраля, воскресенье 20:00 Монако 0:6 Бордо
7 тур
1 сентября, суббота 19:10 Бордо 2:1 Монако
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 29 6 3 108:29 +79 93
2. Монако 38 24 8 6 85:45 +40 80
3. Лион 38 23 9 6 87:43 +44 78
4. Марсель 38 22 11 5 80:47 +33 77
5. Ренн 38 16 10 12 50:44 +6 58
6. Бордо 38 16 7 15 53:48 +5 55
7. Сент-Этьен 38 15 10 13 47:50 -3 55
8. Ницца 38 15 9 14 53:52 +1 54
9. Нант 38 14 10 14 36:41 -5 52
10. Монпелье 38 11 18 9 36:33 +3 51
11. Дижон 38 13 9 16 55:73 -18 48
12. Генгам 38 12 11 15 48:59 -11 47
13. Амьен 38 12 9 17 37:42 -5 45
14. Анжер 38 9 14 15 42:52 -10 41
15. Страсбур 38 9 11 18 44:67 -23 38
16. Кан 38 10 8 20 27:52 -25 38
17. Лилль 38 10 8 20 41:67 -26 38
18. Тулуза 38 9 10 19 38:54 -16 37
19. Труа 38 9 6 23 32:59 -27 33
20. Метц 38 6 8 24 34:76 -42 26
...
  • ...
    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА 2 марта 2018, 23:45

    Топи,Монако,ещё парочку голов!!!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 