Марсель - Монако

|4 тур
|27 августа, воскресенье
|22:00
|Монако
|6:1
|Марсель
|20 тур
|15 января, воскресенье
|23:00
|Марсель
|1:4
|Монако
|14 тур
|26 ноября, суббота
|19:10
|Монако
|4:0
|Марсель
|34 тур
|17 апреля, воскресенье
|22:00
|Монако
|2:1
|Марсель
|15 тур
|29 ноября, воскресенье
|23:00
|Марсель
|3:3
|Монако
|36 тур
|10 мая, воскресенье
|22:00
|Марсель
|2:1
|Монако
|18 тур
|14 декабря, воскресенье
|23:00
|Монако
|1:0
|Марсель
|22 тур
|26 января, воскресенье
|23:59
|Монако
|2:0
|Марсель
|4 тур
|1 сентября, воскресенье
|23:00
|Марсель
|1:2
|Монако
|21 тур
|30 января, воскресенье
|23:00
|Монако
|0:0
|Марсель
|5 тур
|12 сентября, воскресенье
|23:00
|Марсель
|2:2
|Монако
|24 тур
|13 февраля, суббота
|21:00
|Монако
|1:2
|Марсель
|8 тур
|4 октября, воскресенье
|23:00
|Марсель
|1:2
|Монако
|24 тур
|15 февраля, воскресенье
|23:00
|Монако
|0:1
|Марсель
|6 тур
|21 сентября, воскресенье
|23:00
|Марсель
|0:0
|Монако
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ПСЖ
|38
|29
|6
|3
|108:29
|+79
|93
|2.
|Монако
|38
|24
|8
|6
|85:45
|+40
|80
|3.
|Лион
|38
|23
|9
|6
|87:43
|+44
|78
|4.
|Марсель
|38
|22
|11
|5
|80:47
|+33
|77
|5.
|Ренн
|38
|16
|10
|12
|50:44
|+6
|58
|6.
|Бордо
|38
|16
|7
|15
|53:48
|+5
|55
|7.
|Сент-Этьен
|38
|15
|10
|13
|47:50
|-3
|55
|8.
|Ницца
|38
|15
|9
|14
|53:52
|+1
|54
|9.
|Нант
|38
|14
|10
|14
|36:41
|-5
|52
|10.
|Монпелье
|38
|11
|18
|9
|36:33
|+3
|51
|11.
|Дижон
|38
|13
|9
|16
|55:73
|-18
|48
|12.
|Генгам
|38
|12
|11
|15
|48:59
|-11
|47
|13.
|Амьен
|38
|12
|9
|17
|37:42
|-5
|45
|14.
|Анжер
|38
|9
|14
|15
|42:52
|-10
|41
|15.
|Страсбур
|38
|9
|11
|18
|44:67
|-23
|38
|16.
|Кан
|38
|10
|8
|20
|27:52
|-25
|38
|17.
|Лилль
|38
|10
|8
|20
|41:67
|-26
|38
|18.
|Тулуза
|38
|9
|10
|19
|38:54
|-16
|37
|19.
|Труа
|38
|9
|6
|23
|32:59
|-27
|33
|20.
|Метц
|38
|6
|8
|24
|34:76
|-42
|26