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Материалы

ПСЖ - Монпелье

27.01.2018, Суббота, 19:00 мск Париж, стадион Парк де Пренс Франция. Лига 1, 23 тур ПСЖ - Монпелье
Франция. Лига 1 (2017/2018)
7 тур
23 сентября, суббота 18:00 Монпелье 0:0 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2016/2017)
34 тур
22 апреля, суббота 18:00 ПСЖ 2:0 Монпелье
16 тур
3 декабря, суббота 19:00 Монпелье 3:0 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2015/2016)
29 тур
5 марта, суббота 19:00 ПСЖ 0:0 Монпелье
3 тур
21 августа, пятница 21:30 Монпелье 0:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2014/2015)
37 тур
16 мая, суббота 22:00 Монпелье 1:2 ПСЖ
19 тур
20 декабря, суббота 19:00 ПСЖ 0:0 Монпелье
Франция. Кубок (2014/2015)
1/32 финала
5 января, понедельник 22:45 Монпелье 0:3 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2013/2014)
38 тур
17 мая, суббота 23:00 ПСЖ 4:0 Монпелье
1 тур
9 августа, пятница 22:30 Монпелье 1:1 ПСЖ
Франция. Кубок (2013/2014)
1/16 финала
22 января, среда 23:55 ПСЖ 1:2 Монпелье
Франция. Лига 1 (2012/2013)
30 тур
29 марта, пятница 23:30 ПСЖ 1:0 Монпелье
12 тур
11 ноября, воскресенье 23:59 Монпелье 1:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2011/2012)
24 тур
19 февраля, воскресенье 23:59 ПСЖ 2:2 Монпелье
8 тур
24 сентября, суббота 23:00 Монпелье 0:3 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2010/2011)
27 тур
13 марта, воскресенье 23:00 ПСЖ 2:2 Монпелье
11 тур
31 октября, воскресенье 23:00 Монпелье 1:1 ПСЖ
Франция. Кубок лиги (2010/2011)
1/2 финала
18 января, вторник 22:45 Монпелье 1:0 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2009/2010)
38 тур
15 мая, суббота 23:00 ПСЖ 1:3 Монпелье
1 тур
8 августа, суббота 23:00 Монпелье 1:1 ПСЖ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 29 6 3 108:29 +79 93
2. Монако 38 24 8 6 85:45 +40 80
3. Лион 38 23 9 6 87:43 +44 78
4. Марсель 38 22 11 5 80:47 +33 77
5. Ренн 38 16 10 12 50:44 +6 58
6. Бордо 38 16 7 15 53:48 +5 55
7. Сент-Этьен 38 15 10 13 47:50 -3 55
8. Ницца 38 15 9 14 53:52 +1 54
9. Нант 38 14 10 14 36:41 -5 52
10. Монпелье 38 11 18 9 36:33 +3 51
11. Дижон 38 13 9 16 55:73 -18 48
12. Генгам 38 12 11 15 48:59 -11 47
13. Амьен 38 12 9 17 37:42 -5 45
14. Анжер 38 9 14 15 42:52 -10 41
15. Страсбур 38 9 11 18 44:67 -23 38
16. Кан 38 10 8 20 27:52 -25 38
17. Лилль 38 10 8 20 41:67 -26 38
18. Тулуза 38 9 10 19 38:54 -16 37
19. Труа 38 9 6 23 32:59 -27 33
20. Метц 38 6 8 24 34:76 -42 26
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