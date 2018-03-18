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Боруссия - Ганновер-96

18.03.2018, Воскресенье, 15:30 мск Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк Трансляция: МАТЧ! Футбол 3 Германия. Бундеслига, 27 тур Боруссия - Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2017/2018)
10 тур
28 октября, суббота 16:30 Ганновер-96 4:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2015/2016)
21 тур
13 февраля, суббота 17:30 Боруссия 1:0 Ганновер-96
4 тур
12 сентября, суббота 16:30 Ганновер-96 2:4 Боруссия
Германия. Бундеслига (2014/2015)
26 тур
21 марта, суббота 17:30 Ганновер-96 2:3 Боруссия
9 тур
25 октября, суббота 17:30 Боруссия 0:1 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2013/2014)
26 тур
22 марта, суббота 18:30 Ганновер-96 0:3 Боруссия
9 тур
19 октября, суббота 17:30 Боруссия 1:0 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2012/2013)
24 тур
2 марта, суббота 18:30 Боруссия 3:1 Ганновер-96
7 тур
7 октября, воскресенье 19:30 Ганновер-96 1:1 Боруссия
Германия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
19 декабря, среда 23:30 Боруссия 5:1 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2011/2012)
23 тур
26 февраля, воскресенье 20:30 Боруссия 3:1 Ганновер-96
6 тур
18 сентября, воскресенье 17:30 Ганновер-96 2:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2010/2011)
28 тур
2 апреля, суббота 17:30 Боруссия 4:1 Ганновер-96
11 тур
7 ноября, воскресенье 17:30 Ганновер-96 0:4 Боруссия
Германия. Бундеслига (2009/2010)
23 тур
20 февраля, суббота 17:30 Боруссия 4:1 Ганновер-96
6 тур
19 сентября, суббота 17:30 Ганновер-96 1:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2008/2009)
24 тур
14 марта, суббота 17:30 Ганновер-96 4:4 Боруссия
7 тур
5 октября, воскресенье 19:00 Боруссия 1:1 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2007/2008)
29 тур
16 апреля, среда 22:00 Боруссия 1:3 Ганновер-96
12 тур
3 ноября, суббота 17:30 Ганновер-96 2:1 Боруссия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 27 3 4 92:28 +64 84
2. Шальке-04 34 18 9 7 53:37 +16 63
3. Хоффенхайм 34 15 10 9 66:48 +18 55
4. Боруссия Д 34 15 10 9 64:47 +17 55
5. Байер 34 15 10 9 58:44 +14 55
6. РБ Лейпциг 34 15 8 11 57:53 +4 53
7. Штутгарт 34 15 6 13 36:36 0 51
8. Айнтрахт Ф 34 14 7 13 45:45 0 49
9. Боруссия М 34 13 8 13 47:52 -5 47
10. Герта 34 10 13 11 43:46 -3 43
11. Вердер 34 10 12 12 37:40 -3 42
12. Аугсбург 34 10 11 13 43:46 -3 41
13. Ганновер-96 34 10 9 15 44:54 -10 39
14. Майнц 34 9 9 16 38:52 -14 36
15. Фрайбург 34 8 12 14 32:56 -24 36
16. Вольфсбург 34 6 15 13 36:48 -12 33
17. Гамбург 34 8 7 19 29:53 -24 31
18. Кельн 34 5 7 22 35:70 -35 22
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    Рейтинг: +1707

    Benifacto 18 марта 2018, 15:58

    2й гол пяткой за вечер, ждем 3й

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