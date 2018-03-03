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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Ганновер-96
Айнтрахт - Ганновер-96: обзор матча 03 марта 2018
Айнтрахт
03.03.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Ганновер-96
39'
Д. Да Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Ганновер-96
Желтая карточка
М. Русс
90'
+1
85'
Желтая карточка
П. Швеглер
63'
Желтая карточка
М. Альборнос
ГОЛ! 1:0!
Д. Да Коста
Пас отдал
Д. Де Гузман
39'
Желтая карточка
С. Аллер
29'
Желтая карточка
С. Фалет
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
10
Марко Фабиан
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Ганновер-96
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
9
Жонатас
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Градецки
20
Хасебе
19
Абрахам
5
Фалет
21
Да Коста
22
Чендлер
6
Фернандес
18
Де Гузман
9
Ребич
22
Аллер
3-2-3-2
33
Чаунер
4
Корб
22
Озтрзолек
25
Сорг
3
Антон
20
Фелипе
8
Фоссум
6
Бакалорж
27
Швеглер
10
Фуллкруг
22
Харник
Остались в запасе
Айнтрахт
Ганновер-96
37
Ян Циммерманн
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
10
Марко Фабиан
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
9
Ильяс Бебу
ПВ
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
37
Ян Циммерманн
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
10
Марко Фабиан
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Остались в запасе
9
Ильяс Бебу
ПВ
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча Айнтрахт - Ганновер-96
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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