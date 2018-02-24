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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Боруссия М
Ганновер-96 - Боруссия М: обзор матча 24 февраля 2018
Ганновер-96
24.02.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Боруссия М
72'
К. Крамер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Боруссия М
85'
Желтая карточка
Р. Бобадилья
Желтая карточка
С. Сане
83'
72'
ГОЛ! 0:1!
К. Крамер
Пас отдал
Л. Штиндль
Желтая карточка
Ю. Корб
70'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
11
Себастьян Майер
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
32
Винченцо Грифо
ЛВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
4-3-1-1
33
Чаунер
26
Сане
22
Озтрзолек
3
Антон
4
Корб
27
Швеглер
8
Фоссум
30
Клаус
9
Бебу
10
Фуллкруг
4-2-3-1
1
Зоммер
30
Эльведи
28
Гинтер
5
Оксфорд
23
Вестергор
6
Закария
23
Крамер
7
Хофманн
13
Штиндль
9
Азар
25
Бобадилья
Остались в запасе
Ганновер-96
Боруссия М
21
Михаэль Эссер
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
11
Себастьян Майер
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
7
Патрик Херрманн
ПВ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
11
Себастьян Майер
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Ганновер-96 - Боруссия М
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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