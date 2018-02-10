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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Лацио
Наполи - Лацио: обзор матча 10 февраля 2018
Наполи
10.02.2018, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
4 : 1
Завершен
Лацио
43'
Х. Кальехон
54'
Уоллес (АГ)
56'
П. Зелински
73'
Д. Мертенс
3'
С. де Врей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Лацио
ГОЛ! 4:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
П. Зелински
73'
63'
Желтая карточка
С. де Врей
ГОЛ! 3:1!
П. Зелински
Пас отдал
М. Руй
56'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Уоллес
54'
45'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
43'
Желтая карточка
Л. Лейва
ГОЛ! 1:1!
Х. Кальехон
Пас отдал
Жоржиньо
43'
3'
ГОЛ! 0:1!
С. де Врей
Пас отдал
Ч. Иммобиле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
6
Мариу Руй
26
Тонелли
3
Кулибали
4
Хюсай
25
Аллан
21
Жоржиньо
17
Гамшик
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
4-4-1-1
1
Стракоша
77
Марушич
26
Раду
6
де Врей
13
Уоллес
20
Милинкович-Савич
6
Лейва
16
Пароло
19
Лулич
18
Альберто
9
Иммобиле
Остались в запасе
Наполи
Лацио
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Наполи - Лацио
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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