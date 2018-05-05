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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Валенсия
Вильярреал - Валенсия: обзор матча 05 мая 2018
Вильярреал
05.05.2018, суббота, 21:45
Испания. Примера, 36 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
86'
М. Гаспар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Валенсия
Желтая карточка
С. Асенхо
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
М. Гаспар
Пас отдал
М. Тригерос
86'
Желтая карточка
В. Руис
84'
60'
Желтая карточка
Д. Парехо
43'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
Желтая карточка
Родри
34'
Желтая карточка
Д. Черышев
29'
21'
Желтая карточка
Г. Гедеш
Желтая карточка
А. Рукавина
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
16
Родри
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
19
Родриго
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Вильярреал
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
18
Хави Фуэго
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
19
Энес Унал
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
4-1-1-2-1
1
Асенхо
27
Гонсалес
4
Руис
2
Рукавина
2
Гаспар
16
Родри
14
Тригерос
90
Черышев
70
Кастильехо
70
Бакка
4-3-1-2
33
Нето
24
Гарай
3
Паулиста
21
Рубен Везо
14
Гайя
10
Парехо
18
Солер
19
Кондогбиа
11
Гедеш
77
Мина
19
Родриго
Остались в запасе
Вильярреал
Валенсия
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
11
Никола Сансоне
ЛВ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
11
Никола Сансоне
ЛВ
19
Энес Унал
ЦФ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Вильярреал - Валенсия
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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