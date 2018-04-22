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Материалы

Атлетико - Бетис

22.04.2018, Воскресенье, 21:45 мск Мадрид, стадион Висенте Кальдерон Трансляция: Матч! Футбол 3 Испания. Примера, 34 тур Атлетико - Бетис
Испания. Примера (2017/2018)
15 тур
10 декабря, воскресенье 18:15 Бетис 0:1 Атлетико
Испания. Примера (2016/2017)
37 тур
14 мая, воскресенье 21:00 Бетис 1:1 Атлетико
18 тур
14 января, суббота 20:30 Атлетико 1:0 Бетис
Испания. Примера (2015/2016)
31 тур
2 апреля, суббота 17:00 Атлетико 5:1 Бетис
12 тур
22 ноября, воскресенье 22:30 Бетис 0:1 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
29 тур
23 марта, воскресенье 20:00 Бетис 0:2 Атлетико
10 тур
27 октября, воскресенье 23:59 Атлетико 5:0 Бетис
Испания. Примера (2012/2013)
22 тур
3 февраля, воскресенье 23:59 Атлетико 1:0 Бетис
3 тур
26 сентября, среда 23:00 Бетис 2:4 Атлетико
Испания. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
ответный матч		 24 января, четверг 23:00 Бетис 1:1 Атлетико
Испания. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
первый матч		 18 января, пятница 01:00 Атлетико 2:0 Бетис
Испания. Примера (2011/2012)
36 тур
29 апреля, воскресенье 21:45 Бетис 2:2 Атлетико
17 тур
18 декабря, воскресенье 15:00 Атлетико 0:2 Бетис
Испания. Примера (2008/2009)
34 тур
3 мая, воскресенье 23:00 Бетис 0:2 Атлетико
15 тур
14 декабря, воскресенье 23:00 Атлетико 2:0 Бетис
Испания. Примера (2007/2008)
33 тур
19 апреля, суббота 22:00 Атлетико 1:3 Бетис
14 тур
2 декабря, воскресенье 21:00 Бетис 0:2 Атлетико
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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