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Барселона - Леганес

07.04.2018, Суббота, 21:45 мск Барселона, стадион Камп Ноу Трансляция: МАТЧ ТВ Испания. Примера, 31 тур Барселона - Леганес
Испания. Примера (2017/2018)
12 тур
18 ноября, суббота 18:15 Леганес 0:3 Барселона
Испания. Примера (2016/2017)
23 тур
19 февраля, воскресенье 22:45 Барселона 2:1 Леганес
4 тур
17 сентября, суббота 14:00 Леганес 1:5 Барселона
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 8 апреля 2018, 09:06

    Месси красава!!!

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    Рейтинг: +1779

    Alex Y 7 апреля 2018, 21:13

    п2

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > Alex Y 7 апреля 2018, 21:56

    ты также орал когда играли с арсеналом?

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    Рейтинг: +11

    ivan.zaets1988 7 апреля 2018, 07:09

    барселона к победе

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    Рейтинг: +155

    Васьок86 > ivan.zaets1988 7 апреля 2018, 08:56

    согласен, но на удачу можно и на Леганес зарядить слегка

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