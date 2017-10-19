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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зюлте-Варегем - Витесс
Зюлте-Варегем - Витесс: обзор матча 19 октября 2017
Зюлте-Варегем
19.10.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, группа K, 3 тур
1 : 1
Завершен
Витесс
23'
Г. Кашия (АГ)
27'
Т. Брунс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зюлте-Варегем - Витесс
Желтая карточка
Т. Дерейк
84'
59'
Желтая карточка
Т. Сереро
45'
+2
Желтая карточка
А. Бюттнер
37'
Желтая карточка
М. Миазга
37'
Желтая карточка
Т. Брунс
Желтая карточка
А. Исека
37'
27'
ГОЛ! 1:1!
Т. Брунс
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Г. Кашия
23'
14'
Желтая карточка
Б. Линссен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
43
Сандер Копман
ЦП
8
Гертьян Де Метс
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
10
Онур Кайя
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
10
Томас Брунс
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Зюлте-Варегем
1
Никола Леали
ВР
3
Марвин Бодри
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
14
Нилл де Паув
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
43
Лассана Файе
ЦЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
4-4-1-1
69
Бостин
4
Дерейк
13
Хейлен
3
Хамалайнен
14
Уолш
43
Копман
4
де Сар
10
Кайя
8
Де Метс
99
Олаинка
9
Исека
4-2-2-2
22
Пасвер
25
Дабо
28
Бюттнер
4
Кашия
3
Миазга
10
Брунс
17
Сереро
7
Рашица
7
Маунт
30
Линссен
9
Кастаньос
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Витесс
1
Никола Леали
ВР
3
Марвин Бодри
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
14
Нилл де Паув
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
1
Йерун Хувен
ВР
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
43
Лассана Файе
ЦЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
1
Никола Леали
ВР
3
Марвин Бодри
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
14
Нилл де Паув
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
43
Лассана Файе
ЦЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча Зюлте-Варегем - Витесс
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
- : -
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
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