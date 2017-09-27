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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Челси
Атлетико - Челси: обзор матча 27 сентября 2017
Атлетико
27.09.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа C, 2 тур
1 : 2
Завершен
Челси
40'
А. Гризманн (П)
60'
А. Мората
90+4'
М. Батшуайи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Челси
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
М. Батшуайи
60'
ГОЛ! 1:1!
А. Мората
Пас отдал
Э. Азар
Желтая карточка
А. Гризманн
54'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Гризманн
40'
39'
Желтая карточка
Д. Луис
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
16
Филипе Луис
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
14
Габи
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-3-2-1
13
Облак
21
Эрнандес
2
Годин
16
Луис
20
Хуанфран
8
Ньигес
18
Парти
6
Коке
10
Карраско
10
Корреа
7
Гризманн
4-2-3-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
24
Кэхилл
4
Луис
3
Алонсо
91
Канте
8
Бакайоко
11
Мозес
10
Азар
4
Фабрегас
21
Мората
Остались в запасе
Атлетико
Челси
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
14
Габи
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
10
Виллиан
ЛВ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
14
Габи
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Атлетико - Челси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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