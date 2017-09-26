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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Севилья - Марибор
Севилья - Марибор: обзор матча 26 сентября 2017
Севилья
26.09.2017, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа E, 2 тур
3 : 0
Завершен
Марибор
27'
В. Бен-Йеддер
38'
В. Бен-Йеддер
83'
В. Бен-Йеддер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Марибор
ГОЛ с пенальти! 3:0!
В. Бен-Йеддер
83'
Желтая карточка
С. Эскудеро
56'
ГОЛ! 2:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Ф. Васкес
38'
ГОЛ! 1:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Х. Корреа
27'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Марибор
28
Митя Вилер
ЦЗ
22
Мартин Милец
ЦЗ
39
Дамьян Богар
ЦП
8
Алекс Пихлер
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
8
Марван Кабха
ЦП
Главный тренер
Радован Каранович
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
10
Гансо
ЦП
19
Гидо Писсаро
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-2-1-3
15
Серхио Рико
18
Эскудеро
2
Пареха
2
Лангле
14
Корчиа
15
Н'Зонзи
11
Банега
20
Васкес
3
Нолито
10
Бен-Йеддер
32
Корреа
2-4
28
Вилер
22
Милец
8
Пихлер
30
Ахмеди
8
Кабха
39
Богар
Остались в запасе
Севилья
Марибор
13
Давид Сорья
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
10
Гансо
ЦП
19
Гидо Писсаро
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Радован Каранович
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
10
Гансо
ЦП
19
Гидо Писсаро
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Радован Каранович
Статистика матча Севилья - Марибор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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