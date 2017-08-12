Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Аякс
Хераклес - Аякс: обзор матча 12 августа 2017
Хераклес
12.08.2017, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 1 тур
2 : 1
Завершен
Аякс
56'
Х. Зиеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - Аякс
56'
ГОЛ! 0:1!
Х. Зиеш
Пас отдал
А. Юнес
31'
Желтая карточка
М. де Лигт
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
16
Брам Кастро
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
12
Джефф Хардевельд
ЦЗ
11
Браим Дарри
ЛВ
20
Петер ван Ойен
ЦП
2
Тим Брёкерс
ЦП
Главный тренер
Джон Ламмерс
Аякс
24
Андре Онана
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
6
Донни ван де Бек
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
8
Амин Юнес
АП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Хераклес
30
Майкл Броувер
ВР
12
Вут Дрост
ЦЗ
15
Дрис Вуйтенс
ЦЗ
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
15
Ярослав Навратил
ЦФ
Аякс
1
Бенжамин ван Лир
ВР
21
Френки де Йонг
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
2-2-1
16
Кастро
6
Пелюпесси
12
Хардевельд
20
ван Ойен
2
Брёкерс
11
Дарри
4-3-2-1
24
Онана
24
Виргевер
34
Велтман
4
де Лигт
35
Дийкс
6
ван де Бек
22
Зиеш
20
Шоне
8
Юнес
19
Клюйверт
9
Дольберг
Остались в запасе
Хераклес
Аякс
30
Майкл Броувер
ВР
12
Вут Дрост
ЦЗ
15
Дрис Вуйтенс
ЦЗ
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
15
Ярослав Навратил
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
7
Давид Нерес
ПВ
1
Бенжамин ван Лир
ВР
21
Френки де Йонг
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
30
Майкл Броувер
ВР
12
Вут Дрост
ЦЗ
15
Дрис Вуйтенс
ЦЗ
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
15
Ярослав Навратил
ЦФ
Остались в запасе
7
Давид Нерес
ПВ
1
Бенжамин ван Лир
ВР
21
Френки де Йонг
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Хераклес - Аякс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
Новости команд
Все
Хераклес
Аякс
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«АЗ Алкмаар» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 2.12
14 марта
«Хераклес» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 6 марта 2026 с коэффициентом 1.95
5 марта
«Хераклес» – «ПСВ»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
27 февраля
«Гоу Эхед Иглс» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.65
21 февраля
«Хераклес» – «Фортуна»: прогноз и ставки на матч 1 февраля с коэффициентом 1.73
31 января
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+