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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Бавария
Шальке-04 - Бавария: обзор матча 19 сентября 2017
Шальке-04
19.09.2017, вторник, 21:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
0 : 3
Завершен
Бавария
25'
Р. Левандовски (П)
29'
Х. Родригес
75'
А. Видаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Бавария
87'
Желтая карточка
Т. Алькантара
75'
ГОЛ! 0:3!
А. Видаль
Пас отдал
Х. Родригес
Желтая карточка
Б. Эмболо
64'
29'
ГОЛ! 0:2!
Х. Родригес
Пас отдал
К. Толиссо
25'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Левандовски
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
23
Коке
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
7
Макс Майер
АП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Бавария
17
Джером Боатенг
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
4-2-2-1
1
Ферманн
5
Очипка
27
Налдо
22
Настасич
6
Керер
27
Горецка
6
Бенталеб
77
Арит
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
2-2-2-2-2
26
Ульрайх
25
Зюле
13
Рафинья
6
Киммих
88
Мартинес
8
Толиссо
13
Руди
23
Родригес
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
Остались в запасе
Шальке-04
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
23
Коке
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
7
Макс Майер
АП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
17
Джером Боатенг
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
23
Коке
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
7
Макс Майер
АП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Остались в запасе
17
Джером Боатенг
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Шальке-04 - Бавария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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