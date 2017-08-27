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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Шальке-04
Ганновер-96 - Шальке-04: обзор матча 27 августа 2017
Ганновер-96
27.08.2017, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Шальке-04
67'
Жонатас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Шальке-04
Желтая карточка
М. Харник
81'
ГОЛ! 1:0!
Жонатас
67'
18'
Желтая карточка
Л. Горецка
10'
Желтая карточка
Ф. Ди Санто
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
27
Леон Горецка
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
11
Себастьян Майер
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
11
Фабиан Резе
ЛВ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Макс Майер
АП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
3-2-3-2
33
Чаунер
4
Корб
22
Озтрзолек
26
Сане
20
Фелипе
3
Антон
27
Швеглер
30
Клаус
6
Бакалорж
10
Фуллкруг
22
Харник
4-2-3-1
1
Ферманн
22
Настасич
6
Керер
27
Налдо
5
Очипка
27
Горецка
6
Бенталеб
20
Калиджиури
77
Арит
22
Коноплянка
9
Ди Санто
Остались в запасе
Ганновер-96
Шальке-04
21
Михаэль Эссер
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
11
Себастьян Майер
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
11
Фабиан Резе
ЛВ
1
Александр Нюбель
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Макс Майер
АП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
11
Себастьян Майер
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Остались в запасе
11
Фабиан Резе
ЛВ
1
Александр Нюбель
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Макс Майер
АП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Ганновер-96 - Шальке-04
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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