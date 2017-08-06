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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Сиэтл
Миннесота Юнайтед - Сиэтл: обзор матча 06 августа 2017
Миннесота Юнайтед
06.08.2017, воскресенье, 03:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 4
Завершен
Сиэтл
9'
У. Брюин
18'
К. Демпси
71'
Д. Моррис
73'
К. Демпси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миннесота Юнайтед - Сиэтл
Желтая карточка
С. Кронин
84'
73'
ГОЛ! 0:4!
К. Демпси
71'
ГОЛ! 0:3!
Д. Моррис
18'
ГОЛ! 0:2!
К. Демпси
9'
ГОЛ! 0:1!
У. Брюин
Пас отдал
К. Демпси
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
22
Бобби Шаттлвос
ВР
14
Жером Тьессон
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
6
Сэм Кронин
ЦП
18
Кевин Молино
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
14
Николас Лодейро
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
12
Уилл Брюин
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Миннесота Юнайтед
4
Джермейн Тейлор
ЦЗ
Сиэтл
35
Брайан Мередит
ВР
91
Оньель Фишер
ЦЗ
3
Брэд Эванс
ЦЗ
11
Аарон Ковар
ЦП
14
Гарри Шипп
ЦФ
2-2-1
22
Шаттлвос
14
Тьессон
5
Кальво
6
Кронин
18
Молино
19
Николсон
1-3-1-1
24
Фрай
18
Лирдам
14
Лодейро
2
Демпси
7
Рольдан
13
Моррис
12
Брюин
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Сиэтл
4
Джермейн Тейлор
ЦЗ
Главный тренер
Адриан Хит
35
Брайан Мередит
ВР
91
Оньель Фишер
ЦЗ
3
Брэд Эванс
ЦЗ
11
Аарон Ковар
ЦП
14
Гарри Шипп
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
4
Джермейн Тейлор
ЦЗ
Остались в запасе
35
Брайан Мередит
ВР
91
Оньель Фишер
ЦЗ
3
Брэд Эванс
ЦЗ
11
Аарон Ковар
ЦП
14
Гарри Шипп
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Сиэтл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
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