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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Гремио
Атлетико Гойяненсе - Гремио: обзор матча 03 августа 2017
Атлетико Гойяненсе
03.08.2017, четверг, 03:45
Бразилия. Серия А, 18 тур
0 : 1
Завершен
Гремио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Гремио
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 30 тур
Гремио
0 : 0
11.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
Новости команд
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Атлетико Гойяненсе
Гремио
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