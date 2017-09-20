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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Люцерн
Янг Бойз - Люцерн: обзор матча 20 сентября 2017
Янг Бойз
20.09.2017, среда, 21:00
Швейцария. Суперлига, 8 тур
4 : 1
Завершен
Люцерн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Люцерн
Желтая карточка
С. Саного Жуниор
30'
Начало матча
Статистика матча Янг Бойз - Люцерн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
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- : -
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10.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
5 : 1
19.09.2026
Грассхоппер
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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