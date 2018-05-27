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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Зальцбург
Аустрия - Зальцбург: обзор матча 27 мая 2018
Аустрия
27.05.2018, воскресенье, 18:30
Австрия. Бундеслига, 36 тур
4 : 0
Завершен
Зальцбург
37'
Д. Прокоп
58'
П. Стронати
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Зальцбург
ГОЛ! 2:0!
П. Стронати
Пас отдал
Д. Прокоп
58'
ГОЛ! 1:0!
Д. Прокоп
37'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
91
Штефан Штангль
ЦЗ
23
Давид де Паула
ЦП
10
Доминик Прокоп
АП
Главный тренер
Стефан Хельм
Зальцбург
31
Карлос Мигел
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
7
Такуми Минамино
ЛВ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Аустрия
31
Осман Хаджикич
ВР
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
77
Тони Вастич
ЦФ
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
8
Доминик Собослаи
АП
3-1-1
1
Пенц
17
Кляйн
30
Мадль
91
Штангль
23
де Паула
10
Прокоп
2-2-1-3
31
Мигел
15
Чалета-Цар
68
Онгуене
21
Шлагер
21
Айдара
7
Минамино
27
Дака
9
Даббур
8
Гульбрандсен
Остались в запасе
Аустрия
Зальцбург
31
Осман Хаджикич
ВР
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
77
Тони Вастич
ЦФ
Главный тренер
Стефан Хельм
8
Доминик Собослаи
АП
33
Александр Вальке
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ВР
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
77
Тони Вастич
ЦФ
Остались в запасе
8
Доминик Собослаи
АП
33
Александр Вальке
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
Главный тренер
Стефан Хельм
Статистика матча Аустрия - Зальцбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
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