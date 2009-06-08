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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Торпедо Вл - Текстильщик
Торпедо Вл - Текстильщик: обзор матча 08 июня 2009
Торпедо Вл
08.06.2009, понедельник, 18:00
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад, 11 тур
4 : 1
Завершен
Текстильщик
14'
И. Каратыгин
20'
Д. Вязьмикин
77'
И. Зинин
45'
А. Лопаткин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо Вл - Текстильщик
Замена
️️️️
И. Зинин
Замена
️️️️
А. Лопаткин
Замена
️️️️
В. Зеленовский
ГОЛ! 3:1!
И. Зинин
Желтая карточка
Е. Сахаров
Замена
️️️️
А. Боллоев
Замена
️️️️
П. Втюрин
Желтая карточка
А. Тюргашкин
Замена
️️️️
Р. Куренков
Замена
️️️️
Д. Вязьмикин
Замена
️️️️
А. Трофимов
ГОЛ! 2:1!
А. Лопаткин
Замена
️️️️
А. Коновалов
ГОЛ! 2:0!
Д. Вязьмикин
20'
ГОЛ! 1:0!
И. Каратыгин
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Торпедо Вл
1
Александр Самохвалов
ВР
91
Андрей Трофимов
ЦЗ
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
10
Алан Боллоев
ЦП
18
Андрей Смирнов
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
33
Дмитрий Прошин
ЦП
8
Дмитрий Вязьмикин
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Текстильщик
23
Анатолий Коновалов
ВР
0
Дмитрий Вахлаков
ЦЗ
88
Роман Куренков
ЦЗ
0
Александр Труфанов
ЦЗ
0
Евгений Смирнов
ЦЗ
20
Михаил Новиков
ЦЗ
0
Дмитрий Коржев
ЦЗ
24
Евгений Сахаров
ЦП
10
Максим Устинов
ЦП
49
Артем Лопаткин
ЦФ
17
Владимир Зеленовский
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
3-5-2
1
Самохвалов
91
Трофимов
15
Каратыгин
13
Шалин
18
Смирнов
7
Зинин
7
Тюргашкин
33
Прошин
10
Боллоев
23
Втюрин
8
Вязьмикин
3-2-2-2
23
Коновалов
0
Смирнов
20
Новиков
0
Коржев
88
Куренков
0
Труфанов
24
Сахаров
10
Устинов
17
Зеленовский
49
Лопаткин
Остались в запасе
Торпедо Вл
Текстильщик
Главный тренер
Евгений Дурнев
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Евгений Дурнев
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Торпедо Вл - Текстильщик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
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