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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ритеряй - Шкендия
Ритеряй - Шкендия: обзор матча 27 июля 2017
Ритеряй
27.07.2017, четверг, 19:30
Лига Европы, 3 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Шкендия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ритеряй - Шкендия
48'
Желтая карточка
Ф. Хасани
Начало матча
Статистика матча Ритеряй - Шкендия
2
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ритеряй
Литва. А-Лига, 20 тур
ТрансИНВЕСТ
0 : 0
16.06.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 17 тур
Жальгирис
3 : 2
12.06.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 16 тур
Ритеряй
0 : 3
29.05.2026
Судува
Литва. А-Лига, 15 тур
Шауляй
2 : 0
25.05.2026
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Литва. А-Лига, 13 тур
Джюгас Тельшай
1 : 0
09.05.2026
Ритеряй
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Лига конференций, 3 раунд
Шкендия
0 : 0
13.08.2026
Хиберниан
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
2 : 1
06.08.2026
Шкендия
Лига конференций, 2 раунд
Шкендия
3 : 1
30.07.2026
Браво
Лига конференций, 2 раунд
Браво
2 : 1
23.07.2026
Шкендия
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