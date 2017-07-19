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Лига чемпионов 2026/2027
Лудогорец - Жальгирис
Лудогорец - Жальгирис: обзор матча 19 июля 2017
Лудогорец
19.07.2017, среда, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
4 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Жальгирис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Лудогорец - Жальгирис
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Жальгирис
Литва. А-Лига, 36 тур
Банга
1 : 2
08.11.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 33 тур
Жальгирис
4 : 1
18.10.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
19.09.2026
Жальгирис
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
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