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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Суонси
Борнмут - Суонси: обзор матча 05 мая 2018
Борнмут
05.05.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 0
Завершен
Суонси
37'
Р. Фрейзер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Суонси
82'
Желтая карточка
Э. Кинг
70'
Желтая карточка
Э. Моусон
58'
Желтая карточка
М. ван дер Хоорн
Желтая карточка
Д. Кинг
52'
ГОЛ! 1:0!
Р. Фрейзер
Пас отдал
Э. Сурман
37'
36'
Желтая карточка
М. Ольссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
14
Том Кэрролл
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
4-3-1-2
31
Бегович
2
Фрэнсис
15
Аке
21
Дэниелс
27
Кук
16
Сурман
8
Пью
10
Кук
10
Фрейзер
7
Кинг
13
Уилсон
3-2-2-1-2
22
Фабиански
3
ван дер Хоорн
6
Фернандес
26
Моусон
14
Робертс
13
Ольссон
14
Кэрролл
40
Ки Сун-Юн
24
Айю
10
Айю
12
Дайер
Остались в запасе
Борнмут
Суонси
1
Артур Боруц
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Борнмут - Суонси
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
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