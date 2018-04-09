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Челси - Вест Хэм

08.04.2018, Воскресенье, 18:30 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Трансляция: МАТЧ! Футбол 1 Англия. Премьер-лига, 33 тур Челси - Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
16 тур
9 декабря, суббота 15:30 Вест Хэм 1:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
27 тур
6 марта, понедельник 23:00 Вест Хэм 1:2 Челси
1 тур
15 августа, понедельник 22:00 Челси 2:1 Вест Хэм
Англия. Кубок Лиги (2016/2017)
1/8 финала
26 октября, среда 21:45 Вест Хэм 2:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
31 тур
19 марта, суббота 18:00 Челси 2:2 Вест Хэм
10 тур
24 октября, суббота 17:00 Вест Хэм 2:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
28 тур
4 марта, среда 22:45 Вест Хэм 0:1 Челси
18 тур
26 декабря, пятница 15:45 Челси 2:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
23 тур
29 января, среда 23:45 Челси 0:0 Вест Хэм
12 тур
23 ноября, суббота 21:30 Вест Хэм 0:3 Челси
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
30 тур
17 марта, воскресенье 20:00 Челси 2:0 Вест Хэм
15 тур
1 декабря, суббота 16:45 Вест Хэм 3:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
34 тур
23 апреля, суббота 20:30 Челси 3:0 Вест Хэм
4 тур
11 сентября, суббота 18:00 Вест Хэм 1:3 Челси
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
30 тур
13 марта, суббота 18:00 Челси 4:1 Вест Хэм
18 тур
20 декабря, воскресенье 19:00 Вест Хэм 1:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
34 тур
25 апреля, суббота 18:00 Вест Хэм 0:1 Челси
17 тур
14 декабря, воскресенье 19:00 Челси 1:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
28 тур
1 марта, суббота 18:00 Вест Хэм 0:4 Челси
15 тур
1 декабря, суббота 15:45 Челси 1:0 Вест Хэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 9 апреля 2018, 09:45

    челси снова огорчил... ну и где ваша настоящая игра???

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    Рейтинг: +136

    UmbroDon 8 апреля 2018, 21:59

    Где нормальная игра?

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