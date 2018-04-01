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Материалы

Арсенал - Сток Сити

01.04.2018, Воскресенье, 15:30 мск Лондон, стадион Эмирейтс Трансляция: МАТЧ! Футбол 1 Англия. Премьер-лига, 32 тур Арсенал - Сток Сити
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
2 тур
19 августа, суббота 19:30 Сток Сити 1:0 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
37 тур
13 мая, суббота 19:30 Сток Сити 1:4 Арсенал
15 тур
10 декабря, суббота 18:00 Арсенал 3:1 Сток Сити
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
17 января, воскресенье 19:15 Сток Сити 0:0 Арсенал
5 тур
12 сентября, суббота 17:00 Арсенал 2:0 Сток Сити
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
21 тур
11 января, воскресенье 16:30 Арсенал 3:0 Сток Сити
15 тур
6 декабря, суббота 18:00 Сток Сити 3:2 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
1 марта, суббота 19:00 Сток Сити 1:0 Арсенал
5 тур
22 сентября, воскресенье 16:30 Арсенал 3:1 Сток Сити
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
2 февраля, суббота 19:00 Арсенал 1:0 Сток Сити
2 тур
26 августа, воскресенье 16:30 Сток Сити 0:0 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
36 тур
28 апреля, суббота 18:00 Сток Сити 1:1 Арсенал
9 тур
23 октября, воскресенье 16:30 Арсенал 3:1 Сток Сити
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
36 тур
8 мая, воскресенье 17:05 Сток Сити 3:1 Арсенал
18 тур
23 февраля, среда 22:45 Арсенал 1:0 Сток Сити
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
28 тур
27 февраля, суббота 20:30 Сток Сити 1:3 Арсенал
15 тур
5 декабря, суббота 18:00 Арсенал 2:0 Сток Сити
Англия. Кубок (2009/2010)
1/16 финала
24 января, воскресенье 16:30 Сток Сити 3:1 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
38 тур
24 мая, воскресенье 19:00 Арсенал 4:1 Сток Сити
11 тур
1 ноября, суббота 18:00 Сток Сити 2:1 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
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    Рейтинг: +33

    Патриот Донбасса 1 апреля 2018, 17:50

    думаю будут пороть цска...

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    Рейтинг: +221

    ГераХэвиЛОКО 1 апреля 2018, 17:45

    Эх ляказет, дал бы Обаме сделать хеттрик

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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 1 апреля 2018, 17:17

    Сыграли эконом режим! Для ЦСКА очень плохо!

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