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Хаддерсфилд Таун - Суонси
Хаддерсфилд Таун - Суонси: обзор матча 10 марта 2018
Хаддерсфилд Таун
10.03.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Суонси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Суонси
Желтая карточка
К. Куанер
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Хадергьонай
70'
63'
Желтая карточка
А. Айю
50'
Желтая карточка
М. Ольссон
19'
Желтая карточка
Э. Моусон
11'
Красная карточка
Ж. Айю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
4-5-1
1
Лоссль
94
Хадергьонай
25
Занка
26
Шиндлер
2
Мэлони
13
Муй
6
Хогг
10
Инс
10
Притчард
3
ван Ла Парра
9
Мунье
3-2-3-1-1
22
Фабиански
26
Моусон
6
Фернандес
3
ван дер Хоорн
26
Ноутон
13
Ольссон
10
Кинг
40
Ки Сун-Юн
6
Клукас
24
Айю
10
Айю
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Суонси
2
Том Смит
ПЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Остались в запасе
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Суонси
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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