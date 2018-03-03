Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Хаддерсфилд Таун
Тоттенхэм - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 03 марта 2018
Тоттенхэм
03.03.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
27'
Х. Сон
54'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Хаддерсфилд Таун
61'
Желтая карточка
Д. Хогг
ГОЛ! 2:0!
Х. Сон
Пас отдал
Г. Кейн
54'
ГОЛ! 1:0!
Х. Сон
Пас отдал
Д. Алли
27'
Желтая карточка
Д. Алли
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
Хаддерсфилд Таун
31
Роберт Грин
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Льорис
6
Санчес
15
Дайер
14
Вертонген
4
Дэвис
92
Орье
8
Дембеле
7
Сон
8
Алли
24
Эриксен
9
Кейн
4-4-2
1
Лоссль
25
Занка
26
Шиндлер
5
Конголо
94
Хадергьонай
10
Притчард
3
ван Ла Парра
19
Уильямс
6
Хогг
23
Куанер
9
Мунье
Остались в запасе
Тоттенхэм
Хаддерсфилд Таун
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
2
Том Смит
ПЗ
31
Роберт Грин
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
31
Роберт Грин
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Тоттенхэм - Хаддерсфилд Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Хаддерсфилд Таун
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
10:14
Шевченко ответил на претензии Мудрика
01:32
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
Вчера, 23:59
1
Мудрик раскритиковал ПДД в Лондоне: «Правила придуманы не для людей»
Вчера, 22:22
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
Вчера, 09:59
2
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
10:14
Шевченко ответил на претензии Мудрика
01:32
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
Вчера, 23:59
1
Мудрик раскритиковал ПДД в Лондоне: «Правила придуманы не для людей»
Вчера, 22:22
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
Вчера, 09:59
2
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+