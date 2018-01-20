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Бернли - Манчестер Юнайтед
Бернли - Манчестер Юнайтед: обзор матча 20 января 2018
Бернли
20.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
54'
А. Марсьяль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Манчестер Юнайтед
90'
+2
Желтая карточка
М. Рэшфорд
76'
Желтая карточка
Н. Матич
Желтая карточка
С. Дефур
69'
69'
Желтая карточка
П. Погба
Желтая карточка
Ф. Бардсли
67'
54'
ГОЛ! 0:1!
А. Марсьяль
Пас отдал
Р. Лукаку
Желтая карточка
Б. Ми
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Бернли
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
4-5-1
1
Поуп
6
Тарковски
15
Ми
18
Тэйлор
27
Бардсли
29
Хендрик
37
Эрфилд
4
Корк
16
Дефур
7
Гудмундссон
35
Барнс
3-3-2-2
43
Де Хеа
4
Джонс
6
Смоллинг
15
Янг
18
Матич
8
Погба
25
Валенсия
64
Мата
77
Лингард
9
Лукаку
9
Марсьяль
Остались в запасе
Бернли
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Бернли - Манчестер Юнайтед
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
Где смотреть матч:
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