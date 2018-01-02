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Материалы

Вест Бромвич - Арсенал

31.12.2017, Воскресенье, 19:30 мск Вест Бромвич, стадион Хоуторнс Трансляция: МАТЧ ТВ Англия. Премьер-лига, 21 тур Вест Бромвич - Арсенал
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
6 тур
25 сентября, понедельник 22:00 Арсенал 2:0 Вест Бромвич
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
29 тур
18 марта, суббота 15:30 Вест Бромвич 3:1 Арсенал
18 тур
26 декабря, понедельник 18:00 Арсенал 1:0 Вест Бромвич
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
30 тур
21 апреля, четверг 21:45 Арсенал 2:0 Вест Бромвич
13 тур
21 ноября, суббота 18:00 Вест Бромвич 2:1 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
38 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Арсенал 4:1 Вест Бромвич
13 тур
29 ноября, суббота 15:45 Вест Бромвич 0:1 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
37 тур
4 мая, воскресенье 16:30 Арсенал 1:0 Вест Бромвич
7 тур
6 октября, воскресенье 19:00 Вест Бромвич 1:1 Арсенал
Англия. Кубок Лиги (2013/2014)
3 раунд
25 сентября, среда 23:00 Вест Бромвич 1:1
(3:4)п		 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
32 тур
6 апреля, суббота 18:00 Вест Бромвич 1:2 Арсенал
16 тур
8 декабря, суббота 19:00 Арсенал 2:0 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
38 тур
13 мая, воскресенье 18:00 Вест Бромвич 2:3 Арсенал
11 тур
5 ноября, суббота 19:00 Арсенал 3:0 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
30 тур
19 марта, суббота 18:00 Вест Бромвич 2:2 Арсенал
6 тур
25 сентября, суббота 18:00 Арсенал 2:3 Вест Бромвич
Кубок Английской лиги (2009/2010)
3-й раунд,
22 сентября, вторник 22:45 Арсенал 2:0 Вест Бромвич
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
28 тур
3 марта, вторник 22:45 Вест Бромвич 1:3 Арсенал
1 тур
16 августа, суббота 15:45 Арсенал 1:0 Вест Бромвич
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
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