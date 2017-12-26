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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Саутгемптон
Тоттенхэм - Саутгемптон: обзор матча 26 декабря 2017
Тоттенхэм
26.12.2017, вторник, 15:30
Англия. Премьер-лига, 20 тур
5 : 2
Завершен
Саутгемптон
22'
Г. Кейн
39'
Г. Кейн
49'
Д. Алли
51'
Х. Сон
67'
Г. Кейн
64'
С. Буфал
82'
Д. Тадич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Саутгемптон
82'
ГОЛ! 5:2!
Д. Тадич
ГОЛ! 5:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Д. Алли
67'
64'
ГОЛ! 4:1!
С. Буфал
Пас отдал
Ш. Лонг
58'
Желтая карточка
Ш. Лонг
ГОЛ! 4:0!
Х. Сон
Пас отдал
Д. Алли
51'
ГОЛ! 3:0!
Д. Алли
Пас отдал
Х. Сон
49'
ГОЛ! 2:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Х. Сон
39'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Эриксен
22'
21'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Льорис
6
Санчес
14
Вертонген
15
Дайер
3
Роуз
92
Орье
8
Дембеле
7
Сон
8
Алли
24
Эриксен
9
Кейн
4-1-3-1-1
17
Форстер
5
Стивенс
4
Йошида
29
Худт
23
Таргетт
99
Лемина
27
Редмонд
21
Ромеу
23
Хейбьерг
17
Буфал
7
Лонг
Остались в запасе
Тоттенхэм
Саутгемптон
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
26
Жереми Пье
ПЗ
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Душан Тадич
ЛВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Душан Тадич
ЛВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Тоттенхэм - Саутгемптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
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