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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Бернли
Манчестер Юнайтед - Бернли: обзор матча 26 декабря 2017
Манчестер Юнайтед
26.12.2017, вторник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Бернли
53'
Д. Лингард
90+1'
Д. Лингард
3'
Э. Барнс
36'
С. Дефур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Бернли
ГОЛ! 2:2!
Д. Лингард
90'
+1
90'
Желтая карточка
Д. Корк
79'
Желтая карточка
С. Воукс
71'
Желтая карточка
Н. Поуп
69'
Желтая карточка
Ф. Бардсли
65'
Желтая карточка
Й. Берг Гудмундссон
Желтая карточка
Г. Мхитарян
59'
ГОЛ! 1:2!
Д. Лингард
Пас отдал
Э. Янг
53'
Желтая карточка
Л. Шоу
52'
36'
ГОЛ! 0:2!
С. Дефур
34'
Желтая карточка
Ч. Тэйлор
4'
Желтая карточка
Э. Барнс
3'
ГОЛ! 0:1!
Э. Барнс
Пас отдал
К. Лонг
Желтая карточка
М. Рохо
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
Бернли
1
Андерс Линдегаард
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
25
Дин Марни
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
4-2-2-2
43
Де Хеа
15
Янг
23
Шоу
4
Джонс
5
Рохо
8
Погба
18
Матич
9
Рэшфорд
64
Мата
11
Ибрагимович
9
Лукаку
4-5-1
1
Поуп
27
Бардсли
18
Тэйлор
15
Ми
13
Лонг
7
Гудмундссон
4
Корк
29
Хендрик
16
Дефур
37
Эрфилд
35
Барнс
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Бернли
22
Генрих Мхитарян
ЦП
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Андерс Линдегаард
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
25
Дин Марни
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
22
Генрих Мхитарян
ЦП
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
25
Дин Марни
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Бернли
3
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
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