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Судьи
Главный судья:
Мартин Аткинсон (Лидс)
Материалы

Арсенал - Ливерпуль

22.12.2017, Пятница, 22:45 мск Лондон, стадион Эмирейтс Трансляция: МАТЧ ТВ Англия. Премьер-лига, 19 тур Арсенал - Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
3 тур
27 августа, воскресенье 18:00 Ливерпуль 4:0 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
27 тур
4 марта, суббота 20:30 Ливерпуль 3:1 Арсенал
1 тур
14 августа, воскресенье 18:00 Арсенал 3:4 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
21 тур
13 января, среда 23:00 Ливерпуль 3:3 Арсенал
3 тур
24 августа, понедельник 22:00 Арсенал 0:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
31 тур
4 апреля, суббота 14:45 Арсенал 4:1 Ливерпуль
17 тур
21 декабря, воскресенье 19:00 Ливерпуль 2:2 Арсенал
Англия. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
16 февраля, воскресенье 20:00 Арсенал 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
8 февраля, суббота 16:45 Ливерпуль 5:1 Арсенал
10 тур
2 ноября, суббота 21:30 Арсенал 2:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
30 января, среда 23:45 Арсенал 2:2 Ливерпуль
3 тур
2 сентября, воскресенье 16:30 Ливерпуль 0:2 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
27 тур
3 марта, суббота 16:45 Ливерпуль 1:2 Арсенал
2 тур
20 августа, суббота 15:45 Арсенал 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
33 тур
17 апреля, воскресенье 19:00 Арсенал 1:1 Ливерпуль
1 тур
15 августа, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:1 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
26 тур
10 февраля, среда 22:45 Арсенал 1:0 Ливерпуль
16 тур
13 декабря, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:2 Арсенал
Кубок Английской лиги (2009/2010)
1/8 финала
28 октября, среда 22:45 Арсенал 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
33 тур
21 апреля, вторник 23:00 Ливерпуль 4:4 Арсенал
18 тур
21 декабря, воскресенье 19:00 Арсенал 1:1 Ливерпуль
Лига Чемпионов (2007/2008)
1/4 финала
ответный матч		 8 апреля, вторник 22:45 Ливерпуль 4:2 Арсенал
1/4 финала
ответный матч		 2 апреля, среда 22:45 Арсенал 1:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
33 тур
5 апреля, суббота 15:45 Арсенал 1:1 Ливерпуль
11 тур
28 октября, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:1 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 23 декабря 2017, 00:29

    Принципиальная игра!

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    Рейтинг: +487

    Андреич 23 декабря 2017, 00:18

    Такой матч!
    Жаль, что время так быстро спешит к финальному свистку.

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    Рейтинг: +1060

    makson_klim 23 декабря 2017, 00:15

    это сумашедствие!!!!

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    Рейтинг: +1060

    makson_klim 23 декабря 2017, 00:12

    не будем ругать спартак за 0-7....рфпл такой игры и не снилось

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    Рейтинг: +1060

    makson_klim 23 декабря 2017, 00:12

    вот это отдача....

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    Рейтинг: +3945

    XaXatyn 23 декабря 2017, 00:10

    Какая же шикарная игра ! Очень люблю смотреть АПЛ

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    Рейтинг: +70714

    insider_retro 23 декабря 2017, 00:08

    Вечер перестаёт быть скучным!!.. 5 минут вернули Арсенал к жизни!!

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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА 23 декабря 2017, 00:05

    Вот это настоящий футбол

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    Рейтинг: +1060

    makson_klim > Ф.К БАРСЕЛОНА 23 декабря 2017, 00:09

    не рфпл....приятно смотреть....я за весь матч 0,5 пивка не успел допить....ну еще у меня 25 мин есть))))

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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА > makson_klim 23 декабря 2017, 00:40

    )))

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    Рейтинг: +793

    Dimonadze 23 декабря 2017, 00:02

    Что творят канониры!

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    Рейтинг: +1707

    Benifacto 22 декабря 2017, 23:58

    походу Салах нашел свой клуб

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    Рейтинг: +1060

    makson_klim > Benifacto 23 декабря 2017, 00:10

    походу мы чм получим от него.....

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