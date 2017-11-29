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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Хаддерсфилд Таун
Арсенал - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 29 ноября 2017
Арсенал
29.11.2017, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 14 тур
5 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
3'
А. Ляказетт
68'
О. Жиру
69'
А. Санчес
72'
М. Озил
87'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Хаддерсфилд Таун
ГОЛ! 5:0!
О. Жиру
Пас отдал
С. Колашинац
87'
ГОЛ! 4:0!
М. Озил
Пас отдал
А. Рэмзи
72'
ГОЛ! 3:0!
А. Санчес
Пас отдал
М. Озил
69'
ГОЛ! 2:0!
О. Жиру
Пас отдал
М. Озил
68'
60'
Желтая карточка
А. Муй
ГОЛ! 1:0!
А. Ляказетт
Пас отдал
А. Рэмзи
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
23
Колин Куанер
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
31
Роберт Грин
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
10
Томас Инс
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Чех
6
Косиельни
13
Мустафи
18
Монреаль
23
Колашинац
34
Джака
2
Бельерин
21
Рэмзи
10
Озил
91
Ляказетт
4
Санчес
4-2-1-2
1
Лоссль
15
Лев
26
Шиндлер
25
Занка
94
Хадергьонай
6
Хогг
13
Муй
10
Качунга
9
Мунье
23
Куанер
Остались в запасе
Арсенал
Хаддерсфилд Таун
1
Давид Оспина
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
2
Том Смит
ПЗ
31
Роберт Грин
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
31
Роберт Грин
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Арсенал - Хаддерсфилд Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
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Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
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Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
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