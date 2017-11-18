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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Саутгемптон
Ливерпуль - Саутгемптон: обзор матча 18 ноября 2017
Ливерпуль
18.11.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Саутгемптон
31'
М. Салах
41'
М. Салах
68'
Ф. Коутиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Саутгемптон
ГОЛ! 3:0!
Ф. Коутиньо
68'
61'
Желтая карточка
О. Ромеу
Желтая карточка
Д. Ловрен
43'
ГОЛ! 2:0!
М. Салах
Пас отдал
Ф. Коутиньо
41'
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
Пас отдал
Д. Вейналдум
31'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-2-3-1
22
Миньоле
6
Ловрен
5
Морено
24
Клаван
2
Александер-Арнольд
23
Вейналдум
14
Хендерсон
10
Мане
11
Коутиньо
10
Салах
9
Фирмино
4-3-2-1
17
Форстер
21
Соареш
4
ван Дейк
29
Худт
5
Бертранд
27
Редмонд
10
Дэвис
21
Ромеу
17
Буфал
10
Тадич
7
Лонг
Остались в запасе
Ливерпуль
Саутгемптон
1
Лорис Кариус
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Ливерпуль - Саутгемптон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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