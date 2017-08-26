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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Лестер
Манчестер Юнайтед - Лестер: обзор матча 26 августа 2017
Манчестер Юнайтед
26.08.2017, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Лестер
70'
М. Рэшфорд
82'
М. Феллайни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Лестер
89'
Желтая карточка
М. Джеймс
ГОЛ! 2:0!
М. Феллайни
Пас отдал
Д. Лингард
82'
76'
Замена
И. Слимани
️️️️
Д. Варди
Замена
Д. Лингард
️️️️
А. Марсьяль
76'
Замена
М. Феллайни
️️️️
Г. Мхитарян
74'
ГОЛ! 1:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Г. Мхитарян
70'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Х. Мата
67'
60'
Замена
Э. Кинг
️️️️
С. Оказаки
60'
Замена
Д. Грей
️️️️
М. Олбрайтон
Желтая карточка
Г. Мхитарян
54'
Пенальти не реализован!
Р. Лукаку
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
9
Антони Марсьяль
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
11
Марк Олбрайтон
ЛВ
4
Онини Ндиди
ОП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
30
Синджи Оказаки
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Крейг Шекспир
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
17
Блинд
3
Байи
4
Джонс
25
Валенсия
18
Матич
22
Мхитарян
8
Погба
9
Марсьяль
64
Мата
9
Лукаку
4-1-1-3-1
1
Шмейхель
2
Симпсон
5
Магуайр
5
Морган
28
Фукс
4
Ндиди
37
Джеймс
26
Марез
30
Оказаки
11
Олбрайтон
9
Варди
22
Мхитарян
25
Феллайни
25
Феллайни
22
Мхитарян
9
Марсьяль
77
Лингард
77
Лингард
9
Марсьяль
64
Мата
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
64
Мата
11
Олбрайтон
10
Грей
10
Грей
11
Олбрайтон
30
Оказаки
10
Кинг
10
Кинг
30
Оказаки
9
Варди
19
Слимани
19
Слимани
9
Варди
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Лестер
44
Серхио Ромеро
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Крейг Шекспир
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Крейг Шекспир
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Лестер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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