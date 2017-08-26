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АПЛ 2026/2027
Хаддерсфилд Таун - Саутгемптон
Хаддерсфилд Таун - Саутгемптон: обзор матча 26 августа 2017
Хаддерсфилд Таун
26.08.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Саутгемптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Саутгемптон
Замена
К. Куанер
️️️️
Э. Качунга
88'
74'
Замена
С. МакКуин
️️️️
Д. Тадич
71'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
М. Габбиадини
64'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
М. Лемина
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Ф. Биллинг
61'
Замена
К. Палмер
️️️️
Р. ван Ла Парра
56'
45'
+1
Желтая карточка
О. Ромеу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
13
Аарон Муй
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
23
Колин Куанер
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
4-4-1-1
1
Лоссль
26
Шиндлер
15
Лев
25
Занка
2
Смит
13
Муй
10
Инс
3
ван Ла Парра
8
Биллинг
10
Качунга
9
Мунье
4-1-3-1-1
17
Форстер
21
Соареш
4
Йошида
5
Стивенс
5
Бертранд
99
Лемина
21
Ромеу
27
Редмонд
10
Дэвис
10
Тадич
11
Габбиадини
8
Биллинг
19
Уильямс
19
Уильямс
8
Биллинг
3
ван Ла Парра
45
Палмер
45
Палмер
3
ван Ла Парра
10
Качунга
23
Куанер
23
Куанер
10
Качунга
10
Тадич
45
МакКуин
45
МакКуин
10
Тадич
11
Габбиадини
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
11
Габбиадини
99
Лемина
7
Лонг
7
Лонг
99
Лемина
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Саутгемптон
1
Джоэл Коулмэн
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
17
Софьян Буфал
ЛВ
29
Алекс МакКарти
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
1
Джоэл Коулмэн
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦФ
Остались в запасе
17
Софьян Буфал
ЛВ
29
Алекс МакКарти
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Саутгемптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Джон Смит'с
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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