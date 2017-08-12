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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Суонси
Саутгемптон - Суонси: обзор матча 12 августа 2017
Саутгемптон
12.08.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Суонси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Суонси
90'
Желтая карточка
Д. Фултон
86'
Замена
О. МакБарни
️️️️
У. Раутледж
Замена
С. МакКуин
️️️️
Р. Бертранд
86'
81'
Замена
К. Бартли
️️️️
Т. Абрахам
74'
Замена
Д. Фултон
️️️️
Л. Бриттон
Замена
С. Буфал
️️️️
Д. Уорд-Проус
71'
Замена
Ч. Остин
️️️️
М. Габбиадини
69'
Желтая карточка
О. Ромеу
33'
Желтая карточка
Н. Редмонд
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
8
Лерой Фер
ОП
14
Том Кэрролл
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Саутгемптон
28
Стюарт Тэйлор
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
32
Чарли Остин
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
4-4-1-1
17
Форстер
5
Бертранд
4
Йошида
5
Стивенс
21
Соареш
10
Дэвис
27
Редмонд
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
10
Тадич
11
Габбиадини
4-2-1-1-2
22
Фабиански
26
Ноутон
6
Фернандес
13
Ольссон
26
Моусон
7
Бриттон
8
Фер
14
Кэрролл
15
Раутледж
10
Айю
18
Абрахам
30
Уорд-Проус
17
Буфал
17
Буфал
30
Уорд-Проус
5
Бертранд
45
МакКуин
45
МакКуин
5
Бертранд
11
Габбиадини
32
Остин
32
Остин
11
Габбиадини
18
Абрахам
5
Бартли
5
Бартли
18
Абрахам
7
Бриттон
4
Фултон
4
Фултон
7
Бриттон
15
Раутледж
9
МакБарни
9
МакБарни
15
Раутледж
Остались в запасе
Саутгемптон
Суонси
28
Стюарт Тэйлор
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Саутгемптон - Суонси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Сент-Мэри
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