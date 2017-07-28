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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Уфа (мол)
Урал (мол) - Уфа (мол): обзор матча 28 июля 2017
Урал (мол)
28.07.2017, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
0 : 4
Завершен
Уфа (мол)
37'
В. Журавлев
42'
В. Журавлев
78'
Л. Мухаметшин
90'
М. Криворог
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал (мол) - Уфа (мол)
90'
ГОЛ! 0:4!
М. Криворог
87'
Замена
Д. Емельянов
️️️️
В. Виденеев
Замена
Д. Боровков
️️️️
М. Горин
86'
Замена
Н. Муромский
️️️️
Н. Глушков
82'
80'
Замена
А. Шитов
️️️️
Т. Кутлусурин
Замена
В. Исраелян
️️️️
Н. Белоус
79'
78'
ГОЛ! 0:3!
Л. Мухаметшин
74'
Желтая карточка
В. Демин
Замена
А. Галимов
️️️️
И. Некрасов
72'
70'
Замена
Л. Мухаметшин
️️️️
В. Журавлев
65'
Замена
А. Егоров
️️️️
А. Власов
51'
Желтая карточка
В. Патрашко
Желтая карточка
А. Щербаков
51'
Замена
Н. Белоус
️️️️
А. Фахрутдинов
46'
Замена
В. Бердников
️️️️
О. Сулейманов
46'
Замена
К. Кочнев
️️️️
П. Власенко
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
В. Журавлев
37'
ГОЛ! 0:1!
В. Журавлев
35'
Желтая карточка
М. Криворог
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
51
Евгений Жариков
ВР
99
Алексей Фахрутдинов
ЦЗ
40
Максим Горин
ЦЗ
66
Илья Некрасов
ЦЗ
55
Павел Власенко
ЦЗ
72
Осман Сулейманов
ЦЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
64
Павел Кобзев
ЦП
31
Павел Кириллов
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Погос Галстян
Уфа (мол)
40
Алексей Чернов
ВР
44
Вячеслав Демин
ЦЗ
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
91
Андрей Власов
ЦП
72
Валентин Виденеев
ЦП
63
Радмир Зарипов
ЦП
51
Марк Криворог
ЦП
66
Тимур Кутлусурин
ЦФ
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
Главный тренер
Альберт Лукманов
Урал (мол)
71
Алексей Мамин
ВР
46
Вячеслав Бердников
ЦЗ
22
Кирилл Кочнев
ЦЗ
82
Володя Исраелян
ЦЗ
21
Дмитрий Боровков
ЦЗ
10
Никита Муромский
ЛВ
69
Андрей Шептий
ЦП
34
Ян Чижков
ЦП
43
Александр Голубцов
АП
27
Александр Галимов
ПВ
42
Никита Белоус
ЦФ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Уфа (мол)
53
Глеб Ефимов
ВР
13
Артем Егоров
ЦЗ
94
Линар Мухаметшин
ЛВ
99
Данила Емельянов
ЦП
67
Артем Шитов
ЦФ
3-2-2-2-1
51
Жариков
66
Некрасов
55
Власенко
72
Сулейманов
40
Горин
99
Фахрутдинов
64
Кобзев
31
Кириллов
99
Глушков
90
Щербаков
10
Юсупов
4-4-2
40
Чернов
57
Хазиев
18
Патрашко
78
Дивеев
44
Демин
72
Виденеев
63
Зарипов
51
Криворог
91
Власов
90
Журавлев
66
Кутлусурин
72
Сулейманов
46
Бердников
46
Бердников
72
Сулейманов
55
Власенко
22
Кочнев
22
Кочнев
55
Власенко
99
Фахрутдинов
42
Белоус
42
Белоус
99
Фахрутдинов
66
Некрасов
27
Галимов
27
Галимов
66
Некрасов
Белоус
82
Исраелян
82
Исраелян
Белоус
99
Глушков
10
Муромский
10
Муромский
99
Глушков
40
Горин
21
Боровков
21
Боровков
40
Горин
91
Власов
13
Егоров
13
Егоров
91
Власов
90
Журавлев
94
Мухаметшин
94
Мухаметшин
90
Журавлев
66
Кутлусурин
67
Шитов
67
Шитов
66
Кутлусурин
72
Виденеев
99
Емельянов
99
Емельянов
72
Виденеев
Остались в запасе
Урал (мол)
Уфа (мол)
69
Андрей Шептий
ЦП
43
Александр Голубцов
АП
34
Ян Чижков
ЦП
71
Алексей Мамин
ВР
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Погос Галстян
53
Глеб Ефимов
ВР
Главный тренер
Альберт Лукманов
Остались в запасе
69
Андрей Шептий
ЦП
43
Александр Голубцов
АП
34
Ян Чижков
ЦП
71
Алексей Мамин
ВР
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Остались в запасе
53
Глеб Ефимов
ВР
Главный тренер
Погос Галстян
Главный тренер
Альберт Лукманов
Статистика матча Урал (мол) - Уфа (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Родионов
(Чехов)
Стадион:
Динамо
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