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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Динамо (мол)
Ахмат (мол) - Динамо (мол): обзор матча 28 июля 2017
Ахмат (мол)
28.07.2017, пятница, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
0 : 0
Завершен
Динамо (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Динамо (мол)
Желтая карточка
И. Умаев
90'
78'
Желтая карточка
К. Бурыкин
74'
Замена
С. Беляков
️️️️
В. Грулев
Желтая карточка
И. Альсултанов
67'
62'
Замена
К. Бурыкин
️️️️
С. Лацевич
Замена
М. Абдурешедов
️️️️
А. Адамов
58'
Замена
Т. Хизриев
️️️️
И. Эдиев
58'
46'
Замена
И. Гоманюк
️️️️
М. Ненахов
Замена
А. Абдурахманов
️️️️
М. Мацуев
46'
Замена
К. Магамаев
️️️️
Р. Исаев
46'
Желтая карточка
И. Эдиев
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
97
Хамзат Насуров
ВР
15
Турпал-Али Мальсагов
ЛЗ
12
Абдурахман Ахильгов
ЛЗ
38
Имран Альсултанов
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
66
Беслан Адамов
ЦП
88
Ислам Эдиев
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
49
Халид Исмаилов
ЦП
10
Идрис Умаев
ЦФ
64
Раджаб Исаев
ЦФ
Главный тренер
Руслан Идигов
Динамо (мол)
84
Иван Зириков
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
99
Станислав Лацевич
АП
6
Максим Кузьмин
АП
9
Николай Обольский
ЦФ
Ахмат (мол)
97
Расул Умаев
ВР
6
Адам Осмаев
ЛЗ
92
Керим Магамаев
ЦЗ
98
Адам Абдурахманов
ЦП
87
Шамсудин Масаев
ЦП
38
Магомед Абдурешедов
ЦФ
34
Таймаз Хизриев
ЦФ
Динамо (мол)
13
Петр Косаревский
ВР
52
Илья Панин
ЦЗ
31
Кирилл Бурыкин
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
16
Роман Денисов
ОП
23
Илья Гоманюк
ЦП
68
Георгий Челидзе
АП
69
Семен Беляков
ЦФ
4-4-2
97
Насуров
12
Ахильгов
15
Мальсагов
38
Альсултанов
95
Адамов
66
Адамов
13
Мацуев
49
Исмаилов
88
Эдиев
64
Исаев
10
Умаев
3-3-3-1
84
Зириков
4
Калачев
4
Евгеньев
44
Калугин
79
Слепов
56
Демьянов
24
Ненахов
99
Лацевич
6
Кузьмин
27
Грулев
9
Обольский
95
Адамов
38
Абдурешедов
38
Абдурешедов
95
Адамов
13
Мацуев
98
Абдурахманов
98
Абдурахманов
13
Мацуев
88
Эдиев
34
Хизриев
34
Хизриев
88
Эдиев
64
Исаев
92
Магамаев
92
Магамаев
64
Исаев
27
Грулев
69
Беляков
69
Беляков
27
Грулев
99
Лацевич
31
Бурыкин
31
Бурыкин
99
Лацевич
24
Ненахов
23
Гоманюк
23
Гоманюк
24
Ненахов
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Динамо (мол)
6
Адам Осмаев
ЛЗ
97
Расул Умаев
ВР
87
Шамсудин Масаев
ЦП
Главный тренер
Руслан Идигов
5
Владимир Москвичев
ОП
13
Петр Косаревский
ВР
52
Илья Панин
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
68
Георгий Челидзе
АП
Остались в запасе
6
Адам Осмаев
ЛЗ
97
Расул Умаев
ВР
87
Шамсудин Масаев
ЦП
Остались в запасе
5
Владимир Москвичев
ОП
13
Петр Косаревский
ВР
52
Илья Панин
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
68
Георгий Челидзе
АП
Главный тренер
Руслан Идигов
Статистика матча Ахмат (мол) - Динамо (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Стадион:
им. С.Билимханова
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