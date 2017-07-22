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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Урал (мол)
Динамо (мол) - Урал (мол): обзор матча 22 июля 2017
Динамо (мол)
22.07.2017, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
5 : 1
Завершен
Урал (мол)
12'
С. Лацевич
17'
С. Лацевич
23'
М. Кузьмин
58'
С. Лацевич
64'
Н. Калугин
18'
И. Калачев (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Урал (мол)
78'
Замена
А. Галимов
️️️️
Я. Чижков
Замена
Д. Сангаре
️️️️
И. Зириков
76'
Замена
Г. Челидзе
️️️️
С. Лацевич
72'
Замена
Р. Денисов
️️️️
М. Кузьмин
70'
67'
Замена
Е. Татаринов
️️️️
В. Исраелян
Замена
В. Москвичев
️️️️
В. Демьянов
67'
Замена
И. Панин
️️️️
И. Калачев
64'
ГОЛ! 5:1!
Н. Калугин
64'
62'
Замена
И. Некрасов
️️️️
Д. Боровков
Замена
К. Бурыкин
️️️️
М. Ненахов
62'
ГОЛ! 4:1!
С. Лацевич
58'
55'
Замена
Я. Чижков
️️️️
О. Сулейманов
49'
Желтая карточка
Д. Боровков
Замена
И. Гоманюк
️️️️
В. Грулев
46'
42'
Желтая карточка
П. Кобзев
38'
Замена
П. Власенко
️️️️
В. Бердников
24'
Замена
М. Горин
️️️️
А. Голубцов
ГОЛ! 3:1!
М. Кузьмин
23'
18'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
И. Калачев
ГОЛ! 2:0!
С. Лацевич
17'
ГОЛ! 1:0!
С. Лацевич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
84
Иван Зириков
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
99
Станислав Лацевич
АП
6
Максим Кузьмин
АП
9
Николай Обольский
ЦФ
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
21
Дмитрий Боровков
ЦЗ
72
Осман Сулейманов
ЦЗ
99
Алексей Фахрутдинов
ЦЗ
46
Вячеслав Бердников
ЦЗ
82
Володя Исраелян
ЦЗ
31
Павел Кириллов
ЦП
64
Павел Кобзев
ЦП
43
Александр Голубцов
АП
90
Александр Щербаков
ПВ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Погос Галстян
Динамо (мол)
13
Петр Косаревский
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
52
Илья Панин
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
31
Кирилл Бурыкин
ЛВ
16
Роман Денисов
ОП
5
Владимир Москвичев
ОП
23
Илья Гоманюк
ЦП
68
Георгий Челидзе
АП
69
Семен Беляков
ЦФ
Урал (мол)
51
Евгений Жариков
ВР
66
Илья Некрасов
ЦЗ
55
Павел Власенко
ЦЗ
40
Максим Горин
ЦЗ
10
Никита Муромский
ЛВ
34
Ян Чижков
ЦП
27
Александр Галимов
ПВ
42
Никита Белоус
ЦФ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
3-3-3-1
84
Зириков
4
Калачев
4
Евгеньев
44
Калугин
79
Слепов
56
Демьянов
24
Ненахов
27
Грулев
6
Кузьмин
99
Лацевич
9
Обольский
3-2-2-2-1
13
Тимофеев
99
Фахрутдинов
46
Бердников
82
Исраелян
21
Боровков
72
Сулейманов
31
Кириллов
64
Кобзев
90
Щербаков
43
Голубцов
10
Юсупов
99
Лацевич
68
Челидзе
68
Челидзе
99
Лацевич
84
Зириков
45
Сангаре
45
Сангаре
84
Зириков
6
Кузьмин
16
Денисов
16
Денисов
6
Кузьмин
56
Демьянов
5
Москвичев
5
Москвичев
56
Демьянов
4
Калачев
52
Панин
52
Панин
4
Калачев
24
Ненахов
31
Бурыкин
31
Бурыкин
24
Ненахов
27
Грулев
23
Гоманюк
23
Гоманюк
27
Грулев
Чижков
27
Галимов
27
Галимов
Чижков
21
Боровков
66
Некрасов
66
Некрасов
21
Боровков
72
Сулейманов
34
Чижков
34
Чижков
72
Сулейманов
46
Бердников
55
Власенко
55
Власенко
46
Бердников
43
Голубцов
40
Горин
40
Горин
43
Голубцов
82
Исраелян
10
Татаринов
10
Татаринов
82
Исраелян
Остались в запасе
Динамо (мол)
Урал (мол)
9
Данил Липовой
ЛВ
13
Петр Косаревский
ВР
69
Семен Беляков
ЦФ
42
Никита Белоус
ЦФ
10
Никита Муромский
ЛВ
51
Евгений Жариков
ВР
Главный тренер
Погос Галстян
Остались в запасе
9
Данил Липовой
ЛВ
13
Петр Косаревский
ВР
69
Семен Беляков
ЦФ
Остались в запасе
42
Никита Белоус
ЦФ
10
Никита Муромский
ЛВ
51
Евгений Жариков
ВР
Главный тренер
Погос Галстян
Статистика матча Динамо (мол) - Урал (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Таран
(Архангельск)
Стадион:
УТБ "Новогорск-Динамо"
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