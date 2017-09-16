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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Балтика
Крылья Советов - Балтика: обзор матча 16 сентября 2017
Крылья Советов
16.09.2017, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
3 : 0
Завершен
Балтика
13'
С. Корниленко
57'
А. Чочиев
66'
С. Самодин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Балтика
85'
Замена
А. Малеев
️️️️
В. Свежов
80'
Замена
К. Родионов
️️️️
А. Шешуков
Замена
М. Тихонов
️️️️
Г. Зотов
74'
ГОЛ! 3:0!
С. Самодин
66'
65'
Желтая карточка
В. Крючков
Замена
Д. Кленкин
️️️️
С. Мияилович
60'
Желтая карточка
Г. Зотов
59'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
С. Корниленко
59'
ГОЛ! 2:0!
А. Чочиев
57'
Желтая карточка
С. Мияилович
37'
36'
Замена
А. Кобялко
️️️️
А. Касьян
33'
Желтая карточка
В. Свежов
15'
Вторая желтая
С. Себай
14'
Желтая карточка
С. Себай
13'
Желтая карточка
А. Логашов
ГОЛ! 1:0!
С. Корниленко
13'
Замена
Г. Зотов
️️️️
Д. Ятченко
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
22
Сергей Самодин
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Балтика
1
Евгений Помазан
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
15
Сенин Себай
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Крылья Советов
23
Артем Леонов
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Балтика
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
8
Артемий Малеев
АП
34
Олег Дмитриев
АП
22
Антон Кобялко
ЦФ
4-1-2-1-2
14
Конюхов
33
Ятченко
30
Надсон
0
Таранов
3
Гаджибеков
64
Ланин
10
Алиев
22
Мияилович
11
Чочиев
12
Корниленко
22
Самодин
4-1-3-2
1
Помазан
43
Логашов
55
Крючков
40
Тимошин
7
Скопинцев
7
Шешуков
92
Чуперка
6
Свежов
93
Каленкович
15
Себай
19
Касьян
Зотов
44
Тихонов
44
Тихонов
Зотов
33
Ятченко
31
Зотов
31
Зотов
33
Ятченко
22
Мияилович
4
Кленкин
4
Кленкин
22
Мияилович
12
Корниленко
31
Ткачук
31
Ткачук
12
Корниленко
6
Свежов
8
Малеев
8
Малеев
6
Свежов
7
Шешуков
22
Родионов
22
Родионов
7
Шешуков
19
Касьян
22
Кобялко
22
Кобялко
19
Касьян
Остались в запасе
Крылья Советов
Балтика
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
23
Артем Леонов
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
34
Олег Дмитриев
АП
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
23
Артем Леонов
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Остались в запасе
34
Олег Дмитриев
АП
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Крылья Советов - Балтика
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
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