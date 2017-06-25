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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Атлетико Гойяненсе
Васко да Гама - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 25 июня 2017
Васко да Гама
25.06.2017, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 10 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Гойяненсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Васко да Гама - Атлетико Гойяненсе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
- : -
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, 1/2 финала
Васко да Гама
1 : 3
21.10.2026
Бока Хуниорс
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
Новости команд
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