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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Атлетико Гойяненсе
Палмейрас - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 22 июня 2017
Палмейрас
22.06.2017, четверг, 03:00
Бразилия. Серия А, 9 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Гойяненсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палмейрас - Атлетико Гойяненсе
Желтая карточка
А. Гуэрра
85'
Желтая карточка
Й. Мина
31'
Начало матча
Статистика матча Палмейрас - Атлетико Гойяненсе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
- : -
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
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6 : 1
06.11.2026
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0 : 0
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Палмейрас
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25.10.2026
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0 : 1
22.10.2026
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Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 2
18.10.2026
Палмейрас
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2 : 0
08.12.2024
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Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
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2 : 2
01.12.2024
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0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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Палмейрас
Атлетико Гойяненсе
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