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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Портленд
Миннесота Юнайтед - Портленд: обзор матча 22 июня 2017
Миннесота Юнайтед
22.06.2017, четверг, 03:00
США. МЛС, Общий этап
3 : 2
Завершен
Портленд
37'
Д. Валери (П)
50'
Ф. Кальво (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миннесота Юнайтед - Портленд
76'
Замена
Д. Асприлья
️️️️
Д. Валери
50'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Ф. Кальво
37'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Валери
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
22
Бобби Шаттлвос
ВР
14
Жером Тьессон
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
18
Кевин Молино
АП
6
Сэм Кронин
ПП
Главный тренер
Адриан Хит
Портленд
24
Джефф Аттинелла
ВР
21
Диего Чара
ЛП
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
8
Диего Валери
АП
9
Фанендо Ади
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Миннесота Юнайтед
4
Джермейн Тейлор
ЦЗ
6
Расмус Шуллер
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
Портленд
90
Джейк Глисон
ВР
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
4
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
16
Зарек Валентин
ЦЗ
14
Бен Земански
ЦП
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
2-1-1
22
Шаттлвос
14
Тьессон
5
Кальво
6
Кронин
18
Молино
2-1-1
24
Аттинелла
6
Нагбе
21
Чара
8
Валери
9
Ади
8
Валери
27
Асприлья
27
Асприлья
8
Валери
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Портленд
4
Джермейн Тейлор
ЦЗ
6
Расмус Шуллер
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
90
Джейк Глисон
ВР
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
4
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
16
Зарек Валентин
ЦЗ
14
Бен Земански
ЦП
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
4
Джермейн Тейлор
ЦЗ
6
Расмус Шуллер
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
Остались в запасе
90
Джейк Глисон
ВР
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
4
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
16
Зарек Валентин
ЦЗ
14
Бен Земански
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Портленд
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
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Портленд
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1
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15 сентября
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3 сентября
4
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2
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