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МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Атланта Юнайтед
Ванкувер Уайткепс - Атланта Юнайтед: обзор матча 04 июня 2017
Ванкувер Уайткепс
04.06.2017, воскресенье, 00:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 1
Завершен
Атланта Юнайтед
31'
К. Уостон
44'
К. Уостон
68'
Ф. Монтеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ванкувер Уайткепс - Атланта Юнайтед
Желтая карточка
К. Уостон
87'
Замена
Б. Ши
️️️️
Ф. Монтеро
81'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Монтеро
68'
62'
Желтая карточка
М. Альмирон
ГОЛ! 2:0!
К. Уостон
44'
ГОЛ! 1:0!
К. Уостон
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
25
Давид Мартин
ВР
1
Давид Устед
ВР
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
6
Энтони Кэй
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
2
Джордан Харви
ЦЗ
7
Кристиан Боланьос
ЛП
15
Матиас Лаба
ОП
39
Диего Пойет
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
8
Даррен Поттер
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
6
Тони Тчани
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
13
Кристиан Техера
ПП
24
Симон Макиенок
ЦФ
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
12
Фреди Монтеро
ЦФ
13
Джей Эммануэль-Томас
РФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Атланта Юнайтед
25
Алек Канн
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЛП
10
Мигель Альмирон
ПВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Ванкувер Уайткепс
33
Димитар Митов
ВР
1
Ник Поуп
ВР
55
Коди Кроппер
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
40
Мауро Росалес
ЦП
20
Брек Ши
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
38
Роберт Халл
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
Атланта Юнайтед
24
Кайл Рейниш
ВР
8
Харрисон Хит
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
3-3-5-3-5
25
Мартин
26
Паркер
4
Уостон
2
Харви
3
Левингтон
15
Лаба
5
МакФадзин
7
Боланьос
8
Поттер
32
Балдок
6
Тчани
13
Техера
10
Уильямс
9
Боудитч
11
Хэрриот
16
Гоочаннеиджад
12
Монтеро
23
Мерфи
28
Мэйнард
13
Эммануэль-Томас
2-1-1
25
Канн
4
Паркхерст
4
Мирс
14
Кармона
10
Альмирон
24
Макиенок
11
Лукман
11
Лукман
24
Макиенок
39
Пойет
19
Бергдич
19
Бергдич
39
Пойет
10
Уильямс
38
Халл
38
Халл
10
Уильямс
12
Монтеро
20
Ши
20
Ши
12
Монтеро
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Атланта Юнайтед
33
Димитар Митов
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
1
Ник Поуп
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
11
Самир Карратерс
ЦП
40
Мауро Росалес
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
Главный тренер
Марк Дос Сантос
24
Кайл Рейниш
ВР
8
Харрисон Хит
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
33
Димитар Митов
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
1
Ник Поуп
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
11
Самир Карратерс
ЦП
40
Мауро Росалес
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
Остались в запасе
24
Кайл Рейниш
ВР
8
Харрисон Хит
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Атланта Юнайтед
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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