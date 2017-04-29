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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Колорадо
Орландо Сити - Колорадо: обзор матча 29 апреля 2017
Орландо Сити
29.04.2017, суббота, 22:55
США. МЛС, Общий этап
2 : 0
Завершен
Колорадо
70'
К. Ривас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Колорадо
90'
Желтая карточка
Б. Барлинг
79'
Замена
Ш. Гаши
️️️️
К. Дойл
75'
Замена
Д. Серна
️️️️
М. Хаестон
Желтая карточка
Т. Реддинг
74'
ГОЛ! 1:0!
К. Ривас
70'
Замена
К. Ривас
️️️️
Д. Барнс
59'
58'
Замена
Д. Баджи
️️️️
А. Гордон
Желтая карточка
М. Гарсия
36'
35'
Желтая карточка
М. Азира
20'
Желтая карточка
К. Дойл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
17
Джо Бендик
ВР
25
Донни Тойя
ЦЗ
29
Томми Реддинг
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
7
Кристиан Игита
ЛП
23
Антонио Ночерино
ОП
10
Джайлз Барнс
ЦП
23
Скотт Суттер
ЦП
10
Матиас Гарсия
АП
4
Уилл Джонсон
ПП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Колорадо
18
Зак МакМат
ВР
94
Марлон Хаестон
ЦЗ
5
Мекейл Уилльямс
ЦЗ
23
Бобби Барлинг
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
8
Диллон Пауэрс
ЛП
33
Харед Уоттс
ЦП
8
Мохаммед Саид
АП
22
Майк Азира
ПП
9
Кевин Дойл
ЦФ
9
Алан Гордон
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Орландо Сити
12
Джош Саундерс
ВР
5
Сервандо Карраско
ЦП
11
Карлос Ривас
ЦП
Колорадо
17
Диллон Серна
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
3-1-4-1-1
17
Бендик
25
Тойя
29
Реддинг
23
Спектор
23
Ночерино
7
Игита
10
Барнс
23
Суттер
4
Джонсон
10
Гарсия
9
Ларин
4-3-1-2
18
МакМат
15
Миллер
5
Уилльямс
23
Барлинг
94
Хаестон
22
Азира
33
Уоттс
8
Пауэрс
8
Саид
9
Гордон
9
Дойл
10
Барнс
11
Ривас
11
Ривас
10
Барнс
94
Хаестон
17
Серна
17
Серна
94
Хаестон
9
Гордон
14
Баджи
14
Баджи
9
Гордон
9
Дойл
11
Гаши
11
Гаши
9
Дойл
Остались в запасе
Орландо Сити
Колорадо
12
Джош Саундерс
ВР
5
Сервандо Карраско
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
12
Джош Саундерс
ВР
5
Сервандо Карраско
ЦП
Остались в запасе
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Орландо Сити - Колорадо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
- : -
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 31 тур
Орландо Сити
4 : 1
18.10.2026
Ди Си Юнайтед
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
Кемпинг Уорлд
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