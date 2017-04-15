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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Атланта Юнайтед
Монреаль - Атланта Юнайтед: обзор матча 15 апреля 2017
Монреаль
15.04.2017, суббота, 20:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Атланта Юнайтед
45'
И. Пьятти
40'
К. Джонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Атланта Юнайтед
Желтая карточка
И. Пьятти
45'
ГОЛ! 1:1!
И. Пьятти
45'
40'
ГОЛ! 0:1!
К. Джонс
Желтая карточка
В. Кабрера
13'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
1
Эван Буш
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
6
Хассун Камара
ЦЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
8
Патрис Берниер
АП
7
Доминик Одуро
ЦФ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Атланта Юнайтед
25
Алек Канн
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ПП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Монреаль
2
Даниэль Ловиц
ЦП
Атланта Юнайтед
8
Харрисон Хит
ЦП
37
Якоб Петерсон
ЦФ
4-1-1-2
1
Буш
8
Ойонго
36
Кабрера
6
Камара
23
Киман
10
Пьятти
8
Берниер
25
Манкозу
7
Одуро
1-1-1-1
25
Канн
4
Паркхерст
14
Кармона
10
Альмирон
9
Джонс
Остались в запасе
Монреаль
Атланта Юнайтед
2
Даниэль Ловиц
ЦП
Главный тренер
Лоран Куртуа
8
Харрисон Хит
ЦП
37
Якоб Петерсон
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
2
Даниэль Ловиц
ЦП
Остались в запасе
8
Харрисон Хит
ЦП
37
Якоб Петерсон
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Монреаль - Атланта Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
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