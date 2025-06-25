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  • Жена Тикнизяна Ромашкина не стала переезжать с мужем в Сербию

Жена Тикнизяна Ромашкина не стала переезжать с мужем в Сербию

Сегодня, 11:35
3

Новичок «Црвены Звезды» Наир Тикнизян уже работает с командой на сборе в Черногории.

Супруга Тикнизяна Яна Ромашкина, ведущая «Матч ТВ», не стала переезжать на Балканы вместе с мужем. Девушка продолжает вести эфиры на федеральном российском канале.

  • Наир накануне забил в дебютном матче.
  • Тикнизян подписал с «Црвеной Звездой» контракт на 3 года.
  • Игрок сборной Армении с 2021 года выступал за «Локомотив». Он провел за московскую команду 122 матча, в которых забил 16 голов и сделал 17 ассистов.

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Источник: «Бомбардир»
Сербия. Суперлига Армения. Премьер-лига Црвена Звезда Тикнизян Наир
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Комментарии (3)
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Круче чем вареные яица
1750842603
Можно к его жене заехать, интервью взять, микрофоном по губам поводить, так сказать, привет Тикнизяну передать.
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Artemka444
1750843613
А что так?
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acor94
1750844034
Есть такая песня. Зачем ты под черного легла? В пору задавать вопросы Ромашкиной.
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