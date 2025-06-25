Жена Тикнизяна Ромашкина не стала переезжать с мужем в Сербию

Новичок «Црвены Звезды» Наир Тикнизян уже работает с командой на сборе в Черногории.

Супруга Тикнизяна Яна Ромашкина, ведущая «Матч ТВ», не стала переезжать на Балканы вместе с мужем. Девушка продолжает вести эфиры на федеральном российском канале.