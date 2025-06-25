Жена Тикнизяна Ромашкина не стала переезжать с мужем в Сербию

Новичок «Црвены Звезды» Наир Тикнизян уже работает с командой на сборе в Черногории.
Супруга Тикнизяна Яна Ромашкина, ведущая «Матч ТВ», не стала переезжать на Балканы вместе с мужем. Девушка продолжает вести эфиры на федеральном российском канале.
- Наир накануне забил в дебютном матче.
- Тикнизян подписал с «Црвеной Звездой» контракт на 3 года.
- Игрок сборной Армении с 2021 года выступал за «Локомотив». Он провел за московскую команду 122 матча, в которых забил 16 голов и сделал 17 ассистов.
Источник: «Бомбардир»