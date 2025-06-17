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  • Аршавин – о Шпилевском в «Пари НН»: «У него футбол, как у Нагельсмана и Тухеля»

Аршавин – о Шпилевском в «Пари НН»: «У него футбол, как у Нагельсмана и Тухеля»

Сегодня, 09:04
5

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о назначении Алексея Шпилевского в «Пари НН».

  • Ранее 37-летний Шпилевский возглавлял «Арис» из Лимасола, «Динамо-Брест», «Кайрат», «Эрцгебирге» и молодeжные клубы Германии.
  • В качестве тренера беларус выигрывал чемпионаты Казахстана и Кипра, а также Суперкубок Кипра.
  • Шпилевский говорил, что с ним также вели переговоры ЦСКА и «Динамо».

«Трудно предсказать какой‑то результат. За него говорит то, что он победил в Казахстане, на Кипре впервые привел «Арис» к чемпионству.

Что касается его стиля – агрессивный футбол. Он из немецкого футбола – был в системе «Ред Булла». У него футбол, как у Юлиана Нагельсмана, Томаса Тухеля: агрессивный с минимумом розыгрышей, подборы, скорость.

Но «Кайрат» и «Арис» одни из лидеров чемпионатов своих, а «Пари НН» – несколько другое. Смогут ли руководители подобрать ему нужных игроков – дай бог. Если нет, то могут большие проблемы возникнуть», – сказал Аршавин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Германия Англия Пари НН Тухель Томас Нагельсман Юлиан Шпилевский Алексей Аршавин Андрей
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Комментарии (5)
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andr45
1750143428
И опять иностранец( А, где же наши пикейные телемудрецы, которые ВСЁ знают, но НИЧЕГО не умеют?)
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Коста008
1750144175
Да, именно так. Кандидатура неожиданная, были слухи и о ЦСКА, но выбрал Нижний. Слабо представляю контраст между Пари НН прошлого сезона и "агрессивным футболом", который этот специалист ставит. Посмотрим, что из этого выйдет. Пока мои ожидания - Пари при нём будет выглядеть интересно по атаке, но пропускать будет много. Полноценно оценить Шпилевского можно будет только после зимней паузы, так как летняя пауза в этом году короткая и заложить хорошую "физику" практически времени не будет, придется все делать по ходу чемпионата уже и скорее всего первые туры команда будет под нагрузками с тяжелым вкатом в сезон, если тренер начнет это делать сразу.
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aldo conte
1750144378
У него футбол, как у ... Только исполнители похуже, поэтому труба пониже и дым пожиже.
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Интерес
1750150609
А по результату будет как у Вити-земляка.
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