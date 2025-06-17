Аршавин – о Шпилевском в «Пари НН»: «У него футбол, как у Нагельсмана и Тухеля»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о назначении Алексея Шпилевского в «Пари НН».

Ранее 37-летний Шпилевский возглавлял «Арис» из Лимасола, «Динамо-Брест», «Кайрат», «Эрцгебирге» и молодeжные клубы Германии.

В качестве тренера беларус выигрывал чемпионаты Казахстана и Кипра, а также Суперкубок Кипра.

Шпилевский говорил, что с ним также вели переговоры ЦСКА и «Динамо».

«Трудно предсказать какой‑то результат. За него говорит то, что он победил в Казахстане, на Кипре впервые привел «Арис» к чемпионству.

Что касается его стиля – агрессивный футбол. Он из немецкого футбола – был в системе «Ред Булла». У него футбол, как у Юлиана Нагельсмана, Томаса Тухеля: агрессивный с минимумом розыгрышей, подборы, скорость.

Но «Кайрат» и «Арис» одни из лидеров чемпионатов своих, а «Пари НН» – несколько другое. Смогут ли руководители подобрать ему нужных игроков – дай бог. Если нет, то могут большие проблемы возникнуть», – сказал Аршавин.